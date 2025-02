iPhone 16e VS iPhone 16: cosa cambia e quale acquistare? Il confronto

Apple ha recentemente ampliato la sua gamma di smartphone introducendo l’iPhone 16e, un dispositivo che si posiziona come alternativa più economica rispetto all’iPhone 16 standard.

Questa mossa punta a rendere le funzionalità avanzate di Apple Intelligence accessibili ad un pubblico più ampio, senza compromettere troppo le specifiche tecniche. Ma vale davvero la pena acquistare oggi un iPhone 16e? Cerchiamo di capirlo.

Quali sono le differenze tra iPhone 16e ed iPhone 16

L’iPhone 16e presenta un design che ricorda l’iPhone 14, con una zona frontale caratterizzata da un tradizionale notch che ospita la fotocamera ed i sensori per il Face ID. A differenza del 16 base, che adotta la più moderna Dynamic Island con un ritaglio a forma di pillola, il 16e mantiene un aspetto più classico. Sul retro, il nuovo melafonino è dotato di una singola fotocamera principale da 48 megapixel, priva dell’obiettivo ultra-grandangolare presente sul modello standard. Entrambi i dispositivi sono equipaggiati con il pulsante Azione personalizzabile ed utilizzano la porta USB C per la ricarica, segnando l’abbandono definitivo del connettore Lightning.

Per quanto riguarda il display, l’iPhone 16e offre uno schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532×1170 pixel e una luminosità di picco di 1.200 nit. Sebbene condivida la stessa dimensione dello schermo con l’iPhone 16, quest’ultimo vanta una luminosità di picco superiore, raggiungendo i 2.000 nit, per una migliore visibilità sotto la luce diretta del sole. Entrambi gli smartphone mantengono poi un refresh rate di 60Hz.

Sotto la scocca, l’iPhone 16e è alimentato dal chip A18 di Apple, lo stesso presente nel 16. Tuttavia, il 16e dispone di una GPU con un core in meno rispetto al modello standard, il che potrebbe influire leggermente sulle prestazioni grafiche con applicazioni particolarmente esigenti. Nonostante ciò, l’esperienza utente generale dovrebbe restare più che soddisfacente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani.

Un’altra differenza significativa riguarda il sistema di ricarica. L’iPhone 16e supporta la ricarica wireless tramite lo standard Qi fino a 7,5W, ma non è compatibile con gli accessori MagSafe e le velocità di ricarica wireless più elevate offerte dall’iPhone 16. Questo potrebbe essere un fattore da considerare per gli utenti che hanno già investito in accessori MagSafe o che desiderano tempi di ricarica più rapidi.

Per quanto riguarda il software, entrambi i dispositivi eseguono l’ultima versione di iOS e, come detto, supportano le funzionalità di Apple Intelligence, che includono strumenti di intelligenza artificiale per la creazione di emoji personalizzate, l’editing fotografico e la sintesi di notifiche.

In termini di prezzo, l’iPhone 16e rappresenta un’opzione più accessibile, con un costo di partenza pari a 729 euro per il modello da 128GB (qui il link per effettuare il pre-ordine), rispetto agli attuali 829 euro del 16 standard con la stessa capacità di archiviazione (qui il link per acquistarlo in sconto). Questa differenza di prezzo rende l’iPhone 16e una scelta da considerare per coloro che desiderano un dispositivo moderno con le funzionalità di Apple Intelligence ma senza affrontare la spesa richiesta per i modelli di fascia più alta.