iPhone 16e, la batteria è più potente del previsto: i numeri parlano chiaro

L’iPhone 16e, nonostante le perplessità iniziali, si sta rivelando una piacevole sorpresa nel panorama degli smartphone a marchio Apple, almeno sotto certi punto di vista.

Il prezzo più accessibile non è l’unico dettaglio degno di nota per quanto riguarda il nuovo melafonino, che sorprende anche in relazione alla durata della batteria, in grado di superare persino quella dell’iPhone 16 standard.

iPhone 16e fa la voce grossa per quanto riguarda il modulo della batteria

Secondo le specifiche diffuse, l’iPhone 16e di Apple può offrire fino a 26 ore di riproduzione video offline, vale a dire ben 4 ore in più rispetto al modello base della serie, il che lo rende una scelta particolarmente consigliata per chi non vuole spendere troppo e cerca un iPhone che garantisca ottima autonomia.

Un’analisi approfondita condotta dal noto YouTuber Dave2D ha rivelato che l’iPhone 16e monta una batteria da 3.961 mAh, un valore sorprendentemente elevato per un modello pensato come alternativa più economica. Per fare un confronto, l’iPhone SE di terza generazione aveva una batteria di appena 2.018 mAh, mentre l’iPhone 16 standard si ferma a 3.561 mAh. Anche il 16 Pro, con la sua batteria da 3.582 mAh, viene superato dal 16e di circa il 10%, un aspetto che potrebbe fare la differenza per molti utenti. Inoltre, rispetto all’iPhone 16 Pro Max che vanta una batteria da 4.685 mAh, la differenza non è poi così marcata, essendo inferiore di appena il 20%.

L’incremento della capacità della batteria non è l’unico fattore determinante: il chip A18 e l’ottimizzazione del sistema operativo iOS giocano un ruolo cruciale nell’efficienza energetica del dispositivo. Questo permette al 16e di garantire un’autonomia notevole senza sacrificare le prestazioni. Pertanto, chiunque desideri mettere le mani su un iPhone di ultima generazione, con buone specifiche tecniche ed una durata della batteria superiore rispetto ad altri melafonini, farebbe bene a prendere in seria considerazione il 16e (nonostante il design un rétro).