Il nuovo iPhone 16e cancella per sempre la linea SE: bye bye tasto Home

Con l’introduzione dell’iPhone 16e, Apple ha deciso di voltare pagina, chiudendo definitivamente il capitolo degli iPhone SE.

Non solo la linea è stata ufficialmente abbandonata ma anche l’ultimo modello disponibile, vale a dire l’iPhone SE 3 lanciato nel 2022 e con un design ormai anacronistico, è stato rimosso dagli store Apple.

Addio per sempre agli iPhone SE

Se qualcuno volesse ancora oggi acquistare l’iPhone SE 3, mosso da un sentimento di nostalgia, dovrebbe necessariamente contattare rivenditori terzi, dove potrebbero ancora esserci delle unità in stock, ma anche queste sono destinate ad esaurirsi velocemente. Una scelta che segna la fine di un’era, soprattutto per coloro che apprezzava caratteristiche tecniche quali il pulsante Home fisico, il Touch ID e lo schermo LCD, elementi ormai scomparsi dall’attuale gamma degli smartphone Apple. La mossa della multinazionale di Cupertino non si limita ai modelli SE: anche la serie 14 è stata dismessa, lasciando così spazio a una nuova generazione di dispositivi.

La gamma odierna comprende quindi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e, 15 e 15 Plus. Tuttavia, questa configurazione presenta alcune stranezze. L’iPhone 16e, ad esempio, pur avendo a bordo l’ultimo chip A18 e il supporto per Apple Intelligence, mantiene un notch che appare obsoleto. Al contrario, l’iPhone 15 e 15 Plus, pur vantando la più moderna Dynamic Island, sono alimentati dal chip A16 Bionic, due generazioni indietro rispetto all’A18, e non supportano Apple Intelligence. Questa discrepanza tecnica potrebbe essere solo temporanea, poiché si prevede che con il lancio degli iPhone 17 a settembre, anche i modelli 15 e 15 Plus verranno gradualmente ritirati.

Resta dunque da vedere se l’iPhone 16e riuscirà a conquistare il pubblico o se, come è già avvenuto per la precedente linea, sarà presto dimenticato. Di sicuro, non si può parlare di una “forte novità” nel caso di questo 16e: il pubblico attende ancora l’ingresso di Apple nel mercato dei foldable e solo in quel caso, grazie all’iPhone pieghevole, la storia potrebbe cambiare.