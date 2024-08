iPhone 16: spunta un video con tutti i nuovi colori scelti da Apple

Un nuovo video caricato su YouTube svela non solo il design dell’iPhone 16 ma anche tutte le varianti di colore tra cui sarà possibile scegliere. Anche se i dispositivi presenti nel filmato sono unità dummy, risultano piuttosto accurati e ci offrono un’anteprima dettagliata circa le scelte stilistiche messe in atto da Apple.

iPhone 16 in rotta col passato: colori più “accesi”

Iniziamo condividendo il video in questione, caricato sul canale Youtube “zollotech“:

I colori mostrati nel filmato sono nero, blu, verde, rosa e bianco, che secondo le indiscrezioni sarebbero effettivamente riconducibili ai modelli finali dei nuovi iPhone 16. Come di consueto, Apple attribuirà nomi specifici alle singole varianti cromatiche. Non passa tuttavia inosservato il livello di saturazione, ben più accentuato: una scelta che potrebbe segnare un cambio di rotta rispetto ai toni più morbidi visti negli ultimi anni.

Un altro aspetto interessante del design è la nuova disposizione delle fotocamere posteriori. A differenza dell’iPhone 15, dove le due fotocamere erano disposte diagonalmente, nell’iPhone 16 le fotocamere sono posizionate verticalmente nell’angolo in alto a sinistra. Entrambe sporgono dal corpo del telefono, e accanto ad esse si trova un flash LED che non è integrato nell’isola della fotocamera.

La cornice attorno al dispositivo è piatta, ma tende a curvarsi leggermente verso i bordi per garantire una presa più confortevole. In generale, sia la parte anteriore che quella posteriore del telefono sono piatte, ma gli angoli dello smartphone risultano arrotondati e quindi in linea con lo stile di Apple.

Ricordiamo infine che la presentazione dell’intera nuova gamma, che includerà iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, è prevista per il mese di settembre.