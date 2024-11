iPhone 16 sempre più conveniente: il prezzo cala a 797€ anticipando il Black Friday

iPhone 16 cala ancora di prezzo e diventa, sempre di più, il best buy della gamma iPhone. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora disponibile con un prezzo scontato di 797 euro invece di 979 euro, sfruttando la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTNOV24. La promo riguarda la versione da 128 GB dello smartphone.

In sconto c’è anche la versione da 256 GB che, con lo stesso coupon, è disponibile con un prezzo scontato di 912 euro invece di 1.109 euro. Entrambe le versioni dello smartphone di Apple sono acquistabili anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna. Da notare che è sempre presente una garanzia di 24 mesi.

iPhone 16 al minimo storico: è un best buy

iPhone 16 è lo smartphone Apple da prendere oggi, con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island a cui si affianca il SoC Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm.

A differenza del suo diretto predecessore, iPhone 15, che si ferma a 6 GB di RAM, il nuovo iPhone 16 è dotato di 8 GB di RAM e può, quindi, beneficiare della memoria aggiuntiva per poter garantire prestazioni più elevate. Da segnalare anche la presenza di iOS 18 con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTNOV24, da aggiungere prima di completare l’ordine, è possibile acquistare iPhone 16 con un prezzo ridotto fino a:

797 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 912 euro per la versione da 256 GB

Entrambe le varianti garantiscono la possibilità di acquisto in 3 rate e sono dotate di 24 mesi di garanzia.