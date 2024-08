iPhone 16 Pro Max? La vera novità sarà iPhone 17 Pro Max: cosa è emerso

iPhone 16 Pro Max sarà lo smartphone più potente in arrivo il prossimo 9 settembre. Tuttavia, già dalle scorse ore circola online una indiscrezione abbastanza importante a riguardo dei modelli in arrivo al prossimo anno. L’informazione è stata resa nota da un leaker direttamente su Weibo e riguarda il quantitativo di memoria RAM a bordo dei futuri melafonini. La notizia sarebbe stata in parte confermata, ma anche parzialmente modificata, dal noto analista Ming-Chi Kuo: ecco cosa è emerso.

iPhone 16 Pro Max: probabilmente è meglio aspettare iPhone 17 Pro Max

Il dato emerso riguarda, come anticipato, il quantitativo di RAM. Il modello di punta in arrivo il prossimo anno potrebbe avere a bordo ben 12GB di memoria RAM, invece degli 8GB previsti per l’edizione in arrivo quest’anno. Alla base di questo aumento del 50% di memoria volatile ci sarebbe la necessità di avere un modello di smartphone in grado di sfruttare al meglio il potenziale dell’intelligenza artificiale di Apple anche in locale e non prettamente in cloud.

A differenza di quanto inizialmente emerso, l’aumento di RAM sarebbe quindi riservato solo al prodotto di punta del 2025 e non a tutti quelli in arrivo, o almeno anche al Pro “standard”, come si pensava. Questo cambia ovviamente un po’ le carte in tavola perché tutti gli altri modelli di melafonino previsti per il prossimo anno potrebbero avere esattamente la stessa RAM dei predecessori, a partire da iPhone 15 Pro e Pro Max.

Kuo aggiunge anche un altro dettaglio, sempre relativamente a iPhone 17 Pro Max. Secondo lui, potrebbe essere dotato di un nuovo sistema di raffreddamento, più potente e performante. Sarebbe infatti progettato a partire da una combinazione della tecnologia della camera a vapore e dei fogli di grafite. Gli altri modelli, come gli attuali, dovrebbero mantenere il solito sistema, funzionante tramite i soli fogli di grafite.

Among the 2025 new iPhone models, only the iPhone 17 Pro Max will feature the following specifications: 1. 12GB DRAM (while the ultra-thin iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and SE4 will all have 8GB). Enhanced on-device AI capabilities will likely be a major selling point for… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 29, 2024

Insomma, relativamente alla intelligenza artificiale di Apple, sulla quale l’azienda punta tantissimo, il quadro sarebbe sempre più chiaro. Tutti i modelli, a partire da iPhone 15 Pro e fino a iPhone 17 Pro la sfrutteranno appoggiandosi parecchio sul cloud. L’edizione Pro Max in arrivo nel 2025 sarebbe orientata invece all’edge AI, cioè a una Apple Intelligence che lavora parecchio in locale. Questo naturalmente richiede un importante quantitativo di memoria volatile e un ottimo sistema di dissipazione del calore, oltre chiaramente a un processore che sia adeguatamente potente. La domanda inizia a sorgere spontanea: varrà la pena acquistare iPhone 16 Pro Max?