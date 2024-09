iPhone 16 Pro, eccolo: il primo video unboxing trapela online

Arriva da Weibo, ed è stato poi ricondiviso su X, il primo video unboxing di iPhone 16 Pro, uno dei nuovi smartphone della mela morsicata cui lancio è previsto il prossimo 20 settembre.

Cosa mostra il primo video unboxing di iPhone 16 Pro

Il filmato soddisfa i più curiosi impazienti di sapere cosa troveranno nella scatola che si troveranno a scartare dopo l’acquisto del loro iPhone 16 Pro. In linea con quelle che sono gli obiettivi di sostenibilità ambientale da parte di Apple, in realtà, si troverà davvero l’essenziale.

iPhone 16 Pro Unboxing pic.twitter.com/oiUtk5F928 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 16, 2024

Eliminati anche gli ultimi materiali stampati e, come detto in altra occasione, persino gli storici adesivi della mela morsicata, la scatola comprende di fatto soltanto il telefono e il cavo USB-C utile per la sua ricarica. Tutto quello che serve per iniziare senza inutili sprechi di carta o di plastica, ormai totalmente rimossa dagli imballaggi dei prodotti Apple.

Ricordiamo velocemente le novità promesse dagli smartphone iPhone 16 Pro: display più grandi da 6.3 e 6.9 pollici (nel caso del Pro Max), cornici sottili, maggiore durata della batteria, un nuovo pulsante di controllo sensibile per la fotocamera, una fotocamera ultra-grandangolare da 48 megapixel, chip A18 Pro, WiFi7, 5G più veloce e molto altro ancora.

Il lancio di iPhone 16 Pro e degli altri modelli della famiglia iPhone 16 è previsto venerdì 20 settembre, con preordini già aperti in tutto il mondo.