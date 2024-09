iPhone 16: dopo il caricabatterie, sparisce anche l'adesivo di Apple

Solo pochi giorni fa ci siamo occupati di ciò avrebbe incluso la confezione di vendita dei nuovi iPhone 16 di Apple: purtroppo, c’è bisogno di una rettifica.

Nel caso avessi in programma di acquistare un iPhone 16, noteresti un’ulteriore differenza rispetto ai modelli precedenti: nella confezione non troveresti più i famosi adesivi di Apple.

La confezione di iPhone 16 è ancora più “essenziale”

Stando ad una comunicazione interna rivolta ai dipendenti degli Apple Store, riportata da 9to5Mac, Apple ha deciso di non includere i suoi adesivi nelle confezioni dei nuovi iPhone 16. Tuttavia, se dovessi comprare lo smartphone recandoti nello store ufficiale, avresti comunque la possibilità di richiederlo esplicitamente all’addetto vendite. In caso contrario, ordinando il telefono da rivenditori terzi o acquistandolo online, gli adesivi non sarebbero inclusi.

Tale scelta si inserisce nella strategia di Apple finalizzata ad ottenere un impatto ambientale neutro entro il 2030. La confezione di iPhone 16 e 16 Pro è infatti realizzata interamente con materiali a base di fibre: un passo avanti verso l’eliminazione completa della plastica dagli imballaggi entro il prossimo anno. In virtù di questo, la rimozione degli adesivi di Apple non è una mossa del tutto inaspettata: già con il lancio di Apple Vision Pro e con i nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air, l’azienda aveva cominciato a rimuovere questi accessori dalle confezioni, proseguendo ora con iPhone 16.