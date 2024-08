iPhone 16 Pro: ecco il nuovo colore Desert Titanium, elegante o esagerato?

Fra le novità che caratterizzeranno i nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max c’è anche una possibile nuova opzione di colore. Secondo le tantissime indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di chiamarla Desert Titanium. Solo qualche giorno fa, è trapelato un possibile video dei futuri device, mentre adesso è il turno di un render, che ci permetterebbe di avere un’idea sia della colorazione sia dell’aspetto che avrebbe il dispositivo all’interno di una cover.

iPhone 16 Pro: la nuova opzione di colore

Il nome della possibile nuova colorazione deriva proprio dai toni dorati e scintillanti che dovrebbero caratterizzarla. Analizzando l’immagine, appare sempre più chiara la possibilità che i futuri melafonini, il cui arrivo è previsto per il prossimo 9 settembre, siano dotati del tanto chiacchierato Capture Button. Il tasto multiuso dovrebbe essere dedicato esclusivamente al comparto fotografico e potrebbe compiere diverse azioni, a seconda di come viene sollecitato.

A parte questo dettaglio fisico dei nuovi device, al centro dell’attenzione rimane proprio la possibile colorazione. Decisamente particolare, essendo i gusti personali molto soggettivi è difficile definire se per la maggior parte degli utenti verrà percepita come una versione particolarmente elegante oppure un po’ esagerata.

Apple non è certamente nuova a questo tipo di colori, in passato largamente apprezzato. Probabilmente, se iPhone 16 Pro in Desert Titanium dovesse essere proprio così, potrebbe nuovamente incontrare i gusti dei clienti. Il conto alla rovescia è partito, ormai: solo pochi giorni e poi potremo finalmente conoscere i nuovi device.