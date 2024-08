iPhone 16 Pro è alle porte, ma iPhone 15 Pro a 999€ è un BEST BUY

Ci siamo: mancano pochissimi giorni al debutto dei nuovi melafonini di Apple. Di fatto, il prossimo 9 settembre ci sarà il keynote “GlowTime” all’interno del quale il colosso di Cupertino svelerà iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e Pro Max. Tuttavia, avrà un costo molto elevato; se desideri un prodotto di fascia alta ma non vuoi spendere troppo, c’è iPhone 15 Pro su Amazon al prezzo speciale di soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo è un ottimo prodotto quindi non lasciartelo sfuggire; è leggero, realizzato con materiali premium, ha un processore a 3 nanometri e presenta un comparto fotografico degno di nota.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: l’iPhone 15 Pro è una meraviglia di design e ingegneria. Realizzato con titanio aerospaziale, è più leggero e resistente rispetto ai modelli precedenti. Questo lo rende non solo elegante e raffinato, ma anche estremamente robusto. Sotto la scocca troviamo il chip A17 Pro, il processore più avanzato mai realizzato da Apple. Questo chipset garantisce prestazioni straordinarie, con una velocità mai vista prima su uno smartphone. È il dispositivo ideale per professionisti, creativi e content creator. Il sistema di fotocamere è stato ulteriormente migliorato, con un sensore principale da 48 MP che cattura dettagli straordinari e colori vividi. Può girare video in ProRES e scatta fotografie in ProRAW. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è una gioia per gli occhi. Grazie alla tecnologia ProMotion con refresh rate fino a 120Hz, risulterà un prodotto perfetto per vedere contenuti multimediali o per giocare.

L’iPhone 15 Pro è molto più di uno smartphone: al prezzo di 999,00€ su Amazon, con IVA e spedizione incluse, è un best buy senza uguali e senza rivali. Corri a prenderlo, a questa cifra è imperdibile. C’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.