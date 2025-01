iPhone 16 Pro al minimo su Amazon con l'offerta di oggi (anche in 12 rate)

iPhone 16 Pro è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo minimo storico per lo store. Con la promo in corso oggi, infatti, lo smartphone di Apple è acquistabile al prezzo scontato di 1.101 euro. Per gli utenti Amazon selezionati, inoltre, c’è la possibilità di effettuare il pagamento rateale e acquistare lo smartphone in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16 Pro: un’offerta da non perdere su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 16 Pro non ha bisogno di particolari presentazioni. Lo smartphone è un vero e proprio punto di riferimento del mercato, con un display OLED da 6,3 pollici con Dynamic Island e la possibilità di sfruttare l’ottimo SoC Apple A18 Pro. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS 18 con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro con un prezzo scontato di 1.101 euro. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 12 rate, disponibile solo per gli utenti Amazon selezionati (in genere è necessario avere Amazon Prime).

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è vlaida solo per un breve epriodo di tempo.