iPhone 16 Pro 256GB: occhio al prezzo, su Amazon al minimo storico (anche a rate)

Scende al minimo storico il prezzo di iPhone 16 Pro da 256GB su Amazon: il modello principe della nuova linea di smartphone della mela morsicata, nella elegantissima colorazione Titanio Sabbia, è in offerta a 1251,99 euro invece di 1369. Al checkout puoi scegliere di attivare il pagamento in 5 rate a tasso zero con Amazon stessa oppure selezionare Cofidis per personalizzare la rateizzazione.

iPhone 16 Pro 256GB: il meglio dal mondo Apple

Con iPhone 16 Pro da 256GB ti porti a casa l’ultima generazione di smartphone Apple impreziosita dalle caratteristiche del modello Pro. Dal display Super Retina XDR da 6,3 pollici, con colori mozzafiato e una luminosità pazzesca, al sistema fotocamera composto da un sensore ultragrandangolare da 48megapixel e un teleobiettivo 5x, questo telefono sarà il tuo compagno di vita in ogni occasione.

Tra le novità di questa generazione spicca senza dubbio il nuovo tasto “Controllo Fotocamera” con cui regolare zoom e profondità per avere degli scatti sempre perfetti, insieme al chipset A18 Pro, un concentrato di potenza pura perfetto non solo per le funzionalità avanzate del telefono ma anche per giocare ai titoli tripla-A disponibili. Sì, come una console da gioco portatile. L’autonomia da 27 ore in riproduzione video fa il resto.

Con il ritorno del Tasto Azione, perfetto per personalizzare una funzione che preferisci e tutte le altre caratteristiche che fanno parte ormai della linea iPhone, come la ricarica USB-C o MagSafe, il 16 Pro è uno smartphone che ti durerà anni, garantendoti prestazioni sempre al top.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo al minimo storico di 1251,99 euro nella versione da 256GB di memoria.