iPhone 16: ecco la SOLUZIONE per evitare il surriscaldamento

Resta alta l’attenzione sui prossimi iPhone 16, in merito a cui abbiamo già ricevuto diverse anticipazioni circa le soluzioni tecniche ed estetiche intraprese da Apple. Tuttavia, i nuovi rumor sono sempre all’ordine del giorno.

Questa volta ci concentreremo in particolare sulla batteria installata a bordo di iPhone 16, non tanto per analizzarne la capacità ma piuttosto per ipotizzarne l’efficienza e soprattutto l’affidabilità.

Batterie anti-surriscaldamento sugli iPhone 16 di Apple?

Più volte sono stati segnalati problemi di surriscaldamento legati alle batterie di iPhone 15. Nonostante Apple riferisca di aver risolto la questione grazie ad un aggiornamento software finalizzato ad una migliore gestione della temperatura, nei fatti diversi utenti non ne avrebbero tratto alcun beneficio. Proprio in relazione a questo argomento, il noto leaker Majin Bu ha pubblicato su X (Twitter) una serie di foto che ritrarrebbero le nuove batterie destinate ad iPhone 16:

Se ciò fosse vero, la batteria di iPhone 16 verrebbe sistemata all’interno di un involucro di metallo, invece che nella tradizionale pellicola: da tale scelta conseguirebbe una più ottimale dissipazione del calore. C’è già chi teme un incremento nel peso generale dello smarphone, ma possiamo supporre che sarebbe una variazione trascurabile.

Non si tratta però dell’unico indizio che è possibile carpire dalle immagini. Osservando in particolar modo lo scatto a destra, intuiamo che la batteria installata a bordo di iPhone 16 dovrebbe avere una capacità pari a 3.597 mAh, leggermente superiore rispetto ai 3.367 mAh del modulo presente sull’attuale iPhone 15.