iPhone 16: offerta Amazon SHOCK, è minimo storico assoluto (-14%)

Amazon lancia uno sconto a sorpresa su questo modello di iPhone 16: la colorazione bianca da 128GB è disponibile in offerta al minimo storico assoluto di 841,99 euro invece di 979, con spedizione Prime e disponibilità immediata. Un’occasione da non perdere per farti un super regalo di Natale anticipato.

iPhone 16: l’ultimo smartphone Apple ad un prezzo imperdibile

iPhone 16 è lo smartphone di ultima generazione della casa della mela morsicata che si caratterizza per altissime prestazioni date dal nuovo chipset A18, ideale per ogni genere di utilizzo, dalle foto ai video al gaming portatile, senza rinunciare all’efficienza energetica vista l’autonomia dichiarata di 22 ore di riproduzione video.

La fotocamera è uno degli aspetti principali che esaltano questo telefono: iPhone 16 introduce innanzitutto il nuovo pulsante “Controllo Fotocamera” con cui puoi accedere in un attimo alle funzioni principali della stessa. Potrai contare su un ultra-grandangolo migliorato che cattura anche il dettaglio più piccolo e su un sensore da 48 megapixel che ti offre immagini nitide e ad alta risoluzione.

Solita eleganza per quanto concerne il design con uno splendido display Super Retina XDR da 6,1 pollici e scocca in alluminio aerospaziale con parte frontale in Ceramic Shield, due volte più robusta di qualsiasi vetro per smartphone. Debutta anche il tasto Azione, un pulsante rapido e personalizzabile con le funzioni che preferisci.

A questo prezzo è davvero imperdibile: acquista adesso iPhone 16 da 128GB a soli 841,99 euro invece di 979. E puoi pagarlo anche a rate.