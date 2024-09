iPhone 16 in offerta su eBay: ultimo giorno per approfittare del codice sconto

Ultime ore per approfittare del codice sconto eBay con cui acquistare il nuovo iPhone 16 ad un prezzo molto interessante. Dopo aver aggiunto il prodotto al carrello, infatti, ti basta inserire il codice “PSPRSETT24” per pagarlo 924,99 euro invece di 979.

iPhone 16 su eBay: un affare da non perdere

In questo modo potrai risparmiare più di 50 euro sull’acquisto rispetto al prezzo ufficiale del nuovo iPhone 16. Una cifra che potresti tenere per te o reinvestire magari sull’acquisto di cover e altri accessori.

Ti porterai a casa uno smartphone di ultima generazione con 128GB di memoria interna e fotocamera ultra-grandangolare migliorata con autofocus per catturare dettagli nitidi anche in modalità macro, mentre con il sensore da 48megapixel ottieni scatti in alta risoluzione. Il teleobiettivo 2x è perfetto per avvicinarti al soggetto senza perdere qualità.

Il sistema è alimentato dal nuovo chipset A18 con cui avrai prestazioni straordinarie per ogni genere di attività senza rinunciare all’efficienza energetica: il nuovo iPhone 16 offre infatti fino a 22 ore di autonomia per la riproduzione video ed è ricaricabile tramite USB-C o MagSafe per una carica wireless rapida e senza stress.

Dal solito design elegante e resistente, è costruito con un guscio in alluminio aerospaziale che racchiude lo splendido display Super Retina XDR da 6,1″ protetto dal Ceramic Shield di ultima generazione per renderlo ancora più resistente.

Debutta il tasto Azione con cui avere accesso immediato ad una funzione che preferisci, mentre il nuovo pulsante adibito alla fotocamera ti permetterà di sfruttare al meglio tutte le potenzialità degli obiettivi.

Hai tempo fino a oggi: inserisci il codice PSPRSETT24 al carrello e paga iPhone 16 924,99 euro invece di 979, con spedizione gratuita, garanzia di 2 anni e garanzia cliente eBay con rimborso integrale in caso di problemi.