iPhone 16 in offerta per iniziare il 2025: il prezzo è ottimo (anche 256 GB)

iPhone 16 cala di prezzo e si conferma uno dei “best buy” del mercato e, in particolare, della gamma Apple. Con l’offerta eBay in corso e con il codice sconto PCDI25EPIFANIA, da aggiungere al momento del pagamento, lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 782 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 911 euro per la versione da 256 GB. Entrambe le varianti sono disponibili anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Ci sono 24 mesi di garanzia.

iPhone 16: un affare a questo prezzo

Con iPhone 16 si va sul sicuro: lo smartphone di Apple, infatti, può garantire prestazioni eccellenti grazie al suo SoC Apple A18 a 3 nm che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. Il display è OLED con diagonale di 6,1 pollici. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18 con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PCDI25EPIFANIA, da aggiungere al momento del pagamento, iPhone 16 è ora disponibile al prezzo scontato di:

Per accedere alle promo basta premere sul box riportato qui di sotto, scegliendo la versione desiderata.