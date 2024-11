iPhone 16: il prezzo su Amazon scende al minimo storico, ora è da prendere

Il prezzo di iPhone 16 diventa più interessante grazie a questo piccolo sconto che ti permette di pagarlo 939 euro invece di 979. Una cifra risparmiata che potresti reinvestire nell’acquisto di caricabatterie e altri accessori: inoltre, scegliendo Cofidis al checkout avrai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

iPhone 16: il nuovo smartphone Apple al prezzo più basso di sempre su Amazon

Con iPhone 16 ti porti a casa l’ultimo ritrovato tecnologico in fatto di smartphone di casa Apple, con una potente fotocamera Fusion da 48 megapixel e inedito sistema Controllo Fotocamera con cui accedere facilmente a funzioni come zoom, profondità di campo e altre opzioni per i tuoi scatti.

Il telefono è alimentato dal potente chipset A18 che porta le prestazioni ad un nuovo livello per qualsiasi genere di attività senza rinunciare all’efficienza energetica: l’autonomia promessa arriva infatti fino a 22 ore di riproduzione video, così che tu possa sfruttare il tuo iPhone ancora più a lungo.

La struttura robusta in alluminio aerospaziale racchiude un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield ultraresistente: in questo modello debutta inoltre il tasto Azione visto nelle versioni Pro dello scorso anno, utile per accedere in maniera immediata ad una funzione personalizzata.

Il prezzo di oggi su Amazon è un piccolo grande affare: acquista iPhone 16 a soli 939 euro invece di 979 e pagalo anche a rate.