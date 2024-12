iPhone 16 è in offerta su Amazon: un regalo di Natale in anticipo (anche 256 GB)

iPhone 16 diventa sempre più interessante ed è ora disponibile in offerta su Amazon con possibilità di scegliere tra la versione da 128 GB e quella da 256 GB, entrambe proposte al prezzo minimo storico e con possibilità di effettuare l’acquisto anche in 5 rate mensili.

La versione da 128 GB dello smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 839 euro. La versione da 256 GB, invece, è acquistabile al prezzo scontato di 999 euro. Per accedere alla promo basta premere sul banner della versione scelta.

iPhone 16: ora è un best buy

Il calo di prezzo rende iPhone 16 molto più interessante. Lo smartphone di Apple, infatti, può contare su una scheda tecnica ottima, con il SoC Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm, che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM, con un incremento di 2 GB rispetto ad iPhone 16. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Lato software, invece, troviamo iOS 18, con la possibilità anche di sfruttare Apple Intelligence.

In questo momento, iPhone 16 è un vero e proprio best buy per la gamma Apple, con un rapporto qualità/prezzo al top, prestazioni sempre molto elevate e un software, come al solito, ottimizzato in ogni dettaglio. Sia la versione da 128 GB che quella da 256 GB sono ora disponibili al prezzo minimo storico. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner della versione desiderata, qui di sotto.