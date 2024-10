iPhone 16 è già in sconto: a questo prezzo batte anche i modelli Pro?

iPhone 16 si conferma un vero e proprio punto di riferimento della gamma Apple: con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK24, da aggiungere prima di completare il pagamento, è possibile ora acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 914 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 3 rate senza interessi con PayPal.

Lo smartphone di Apple viene proposto in offerta da uno dei principali rivenditori di eBay (PC Distribution Informatica, con il 99,9% di feedback positivi) ed è dotato di 24 mesi di garanzia. La consegna è gratuita. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16: un vero best buy tra gli smartphone Apple

Il nuovo iPhone 16 ha tutto quello che serve per essere considerato come un punto di riferimento della gamma Apple. Il rapporto qualità/prezzo, grazie al calo registrato con quest’offerta lancio, è ottimo. Lo smartphone ora costa oltre 300 euro in meno rispetto al più economico dei modelli iPhone 16 Pro.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island, il SoC Apple A18, realizzato a 3 nm, 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel.

Grazie all’offerta in corso su eBay e al codice sconto TECHWEEK24 è ora possibile acquistare iPhone 16 128 GB con un prezzo scontato di 914 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate mensili con PayPal. Ci sono anche 24 mesi di garanzia.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.