iPhone 16 è già in offerta su eBay grazie a questo codice sconto

L’occasione che non ti aspetti arriva da eBay dove puoi acquistare il nuovo iPhone 16 con un piccolo sconto rispetto al prezzo ufficiale. Inserendo infatti il codice PSPRSETT24 nel carrello potrai pagarlo soltanto 929,99 euro invece di 979. Hai anche la garanzia di 24 mesi e la protezione cliente eBay che ti rimborsa per qualsiasi eventuale imprevisto.

iPhone 16 con 50 euro di sconto

Di fatto risparmierai 50 euro sul prezzo ufficiale del nuovo smartphone Apple: una somma che potresti reinvestire in accessori o semplicemente tenerla per te.

Quello che conta è che avrai la possibilità di mettere le mani sull’ultimo iPhone ad un prezzo vantaggioso e sfruttare subito le sue caratteristiche come la funzione Controllo Fotocamera, che ti permette di accedere rapidamente agli strumenti fotografici per regolare zoom e profondità di campo e sfruttare così la fotocamera ultra-grandangolare migliorata con autofocus e la fotocamera Fusion da 48 MP, insieme al teleobiettivo 2K.

Il telefono è alimentato dal chip A18 Bionic che ti garantisce prestazioni superiori per foto, video e giochi di livello console portatile: il tutto senza rinunciare all’efficienza energetica dato che potrai contare comunque su un massimo di 22 ore di riproduzione video.

La ricarica è semplice e veloce tramite il cavo USB-C fornito in dotazione, mentre il design è pensato come sempre per durare grazie al robusto guscio in alluminio aerospaziale e al display Super Retina XDR da 6,1″ protetto da Ceramic Shield di ultima generazione.

Rispetto iPhone 15 è stato aggiunto infine anche il tasto Azione, con cui accedere velocemente alle tue funzioni preferite.

Insomma, non ti rimane che approfittare di questa incredibile occasione garantita da eBay: inserisci il codice “PSPRSETT24” nel carrello e paga iPhone 16 da 128GB a soli 929,99 euro invece di 979.