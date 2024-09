iPhone 16 è dietro l'angolo: l'indizio chiave è sull'Apple Store

Sebbene il colosso di Cupertino non si sia assolutamente sbilanciato in via ufficiale, ne siamo tutti abbastanza certi: oggi, a partire dalle 19 ora italiana, iPhone 16 sarà presentato ufficialmente in tutte le sue varianti. Insieme a lui, una serie di altri prodotti come auricolari e smartwatch. L’indizio chiave dell’arrivo di nuovi prodotti della mela morsicata arriva a direttamente dall’Apple Store.

Infatti, come da tradizione il celeberrimo shop online risulta non raggiungibile. O meglio, la pagina Web si apre regolarmente, ma viene restituito l’ormai ben noto messaggio di blocco, che recita:”Torniamo subito“. Un messaggio che aumenta esponenzialmente l’entusiasmo dei fan dei prodotti della mela morsicata, ormai pronti a conoscere i nuovi smartphone Apple insieme a tutti gli altri accessori.

Come sempre, anche per settembre 2024 l’evento sarà trasmesso in diretta streaming online e sarà possibile per tutti seguirlo in tempo reale tramite diverse possibilità. La più utilizzata è sicuramente la live di YouTube, che trovi disponibile direttamente nel box sottostante.

L’appuntamento è a partire dalle 19, ora italiana, quando il sipario sarà alzato sui nuovi iPhone 16, ma con ogni probabilità anche su Watch di decima generazione e su un paio di nuovi modelli di AirPods, i celeberrimi auricolari che impreziosiscono e rendono ancora più perfetto l’ecosistema della mela morsicata. Oltre a questo, sarà comunicata in via ufficiale anche la data di rilascio della prima versione stabile dei nuovi sistemi operativi dei vari dispositivi della mela morsicata. Fra loro, c’è naturalmente anche iOS 18.

Con l’Apple Store che ha momentaneamente reso inaccessibile l’acquisto dei suoi prodotti, ormai è certo che fra poco più di un paio di ore verremo a conoscenza di tutte le novità del colosso di Cupertino: non resta che aspettare ancora un po’!