iPhone 16: cosa c'è nella confezione di vendita? E cosa manca?

Apple ha presentato i suoi nuovi melafonini durante l’evento “It’s Glowtime“, includendo i modelli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e l’ammiraglia iPhone 16 Pro Max.

La principale novità riguarda l’incremento delle dimensioni dei display per i modelli Pro, insieme all’integrazione di una fotocamera con zoom Tetraprisma. Inoltre, tutti i modelli della serie sono dotati di un nuovo pulsante dedicato alla cattura delle immagini.

Siamo nell’era del minimale e non sorprende il fatto che Apple, per la confezione di iPhone 16 (e fratelli maggiori), abbia portato avanti una tendenza da lei stessa cominciata (prima che gli altri produttori seguissero l’esempio). La scatola è ora interamente realizzata in fibra riciclata ed al suo interno sarà possibile trovare:

Ovviamente, manca tanto altro che i potenziali acquirenti di iPhone 16, e relative declinazioni Plus/Pro/Pro Max, avrebbero probabilmente gradito:

Apple, sul sito ufficiale, continua a ribadire i principi alla base di tale scelta:

“Entro il 2030 vogliamo raggiungere l’obiettivo impatto neutro. È per questo che iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max non includono né l’alimentatore né gli EarPods. Nella confezione trovi un cavo USB C per la ricarica rapida, compatibile con alimentatori e porte di tipo USB C. Puoi usare un qualsiasi alimentatore USB C compatibile che hai già. Se ti serve un nuovo alimentatore Apple o un paio di auricolari, puoi acquistarli separatamente.”