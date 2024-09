iPhone 16: la data di uscita è stata svelata da un Apple Store?

Al grande evento Apple manca solo un giorno, ma le indiscrezioni sulla famiglia di smartphone iPhone 16 non si placano e questa volta sembra che abbiamo già la data di uscita ufficiale.

La notizia arriva in un certo senso da Apple stessa: precisamente da un Apple Store che sta per essere inaugurato a Solna, in Svezia, all’interno del Mall of Scandinavia. Cosa c’entra? L’inaugurazione è prevista per il 20 settembre e, come suggerisce iMore, è difficile che Apple si faccia scappare l’occasione di aprire il nuovo negozio senza farlo coincidere con il lancio dei nuovi iPhone.

Tipicamente, i nuovi telefoni Apple vengono lanciati il venerdì della settimana stessa o a quella successiva all’annuncio, che arriverà domani nel corso di un evento che si terrà eccezionalmente di lunedì per evitare sovrapposizioni con il dibattito presidenziale. Il 20 settembre, non a caso, cadrà proprio di venerdì, quindi potrebbe essere davvero questa la data scelta dalla mela morsicata per il debutto di iPhone 16.

Non dovremo attendere comunque molto per scoprirlo: l’evento di lancio della nuova famiglia di iPhone è previsto per domani alle 19 ora italiana. Lì sapremo tutta la verità e avremo probabilmente conferma che dal 20 settembre potremo mettere le mani sui melafonini del futuro.