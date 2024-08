iPhone 16: caratteristiche, data di uscita e prezzo

La sera del 9 settembre 2024, in occasione del keynote “It’s Glowtime“, presso il campus Apple Park di Cupertino, in California, l’iPhone 15 non sarà più l’ultimo smartphone della mela morsicata. Apple, infatti, si prepara ad annunciare un nuovo smartphone top di gamma, l’iPhone 16, in quattro versioni (Plus, Pro e Max). L’evento è previsto per le 10:00 locali (le ore 19 italiane).

Dopo un anno segnato dalla porta USB-C, dallo zoom 5x e da un sorprendente (ma piacevole) taglio di prezzo, Apple si appresta a utilizzare schermi più grandi e intelligenza artificiale generativa per migliorare i suoi dispositivi di punta.

Le declinazioni dell’iPhone 16: iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Nel 2024, Apple dovrebbe offrire una gamma di quattro smartphone, ognuno con caratteristiche uniche per soddisfare le diverse esigenze degli utenti:

iPhone 16 : Il modello standard, con dimensioni compatte e prestazioni solide. Perfetto per chi cerca un iPhone di alta qualità senza troppe complicazioni.

: Il modello standard, con dimensioni compatte e prestazioni solide. Perfetto per chi cerca un iPhone di alta qualità senza troppe complicazioni. iPhone 16 Plus : Una versione XXL del modello standard, con una batteria di lunga durata per gli utenti che necessitano di un’autonomia superiore. Ideale per chi usa intensamente il proprio iPhone durante il giorno.

: Una versione XXL del modello standard, con una batteria di lunga durata per gli utenti che necessitano di un’autonomia superiore. Ideale per chi usa intensamente il proprio iPhone durante il giorno. iPhone 16 Pro : La versione top di gamma, costruita in titanio per una maggiore resistenza e leggerezza. Dotato di uno schermo di qualità superiore e di una fotocamera all’avanguardia, offre prestazioni eccezionali in un formato compatto. La scelta perfetta per i professionisti e gli appassionati di tecnologia.

: La versione top di gamma, costruita in titanio per una maggiore resistenza e leggerezza. Dotato di uno schermo di qualità superiore e di una fotocamera all’avanguardia, offre prestazioni eccezionali in un formato compatto. La scelta perfetta per i professionisti e gli appassionati di tecnologia. iPhone 16 Pro Max: La versione XXL dell’iPhone 16 Pro, con tutte le caratteristiche premium del modello Pro, ma con uno schermo più ampio e una batteria di maggiore capacità. È l’iPhone più grande della gamma, ideale per chi desidera il massimo delle prestazioni e dell’esperienza visiva.

iPhone 16 e 16 Plus: stesse dimensioni di prima

Le dimensioni dell’iPhone 16 e dell’iPhone 16 Plus dovrebbero rimanere identiche a quelle dell’iPhone 15 e dell’iPhone 15 Plus, ovvero 6,1″ e 6,7″. La parte frontale non dovrebbe cambiare molto, ma la parte posteriore dovrebbe introdurre una nuova disposizione della fotocamera.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: schermi più grandi

Per la prima volta dal 2020 (iPhone 12 Pro), Apple si prepara a rendere più grandi i suoi smartphone “Pro”.

L’iPhone 16 Pro potrebbe raggiungere i 6,3 pollici (rispetto ai 6,1 dell’iPhone 15 Pro), mentre l’iPhone 16 Pro Max dovrebbe superare addirittura i 6,9 pollici (rispetto ai 6,7 dell’iPhone 15 Pro Max). I bordi saranno ridotti grazie a un nuovo processo di progettazione volto a ridurne l’ingombro.

Schermo antiriflesso?

Apple potrebbe non adottare il rivestimento antiriflesso creato da Corning, presente nel Galaxy S24 Ultra. L’azienda di Cupertino potrebbe aspettare fino al 2025 per farlo, il che suggerisce che gli iPhone 16 dovranno accontentarsi di una migliore luminosità. Dovrebbero essere all’altezza del Google Pixel 9 Pro.

Un pulsante di cattura per foto e video + il pulsante Azione per tutti i modelli

Introdotto con l’iPhone 15 Pro, il pulsante Azione è destinato a comparire su tutti i modelli di iPhone 16. Si tratta di un pulsante configurabile che sostituisce l’interruttore della suoneria/silenzioso. Gli utenti ci possono fare quello che vogliono.

Oltre al pulsante Azione, un nuovo pulsante apparirà su tutti gli iPhone 16: il pulsante Cattura. Avvistato con l’Apple Vision Pro, questo pulsante sul lato destro dovrebbe essere dedicato a foto e video. Potrebbe essere utilizzato per lo zoom con i movimenti delle dita e aiuterebbe a mettere a fuoco imitando il comportamento delle fotocamere reali. Si tratterebbe di un pulsante tattile.

A18 e A18 Pro: due nuovi chip in contemporanea

Da alcuni anni Apple riserva il suo nuovo chip all’iPhone Pro (gli iPhone normali ereditano il chip dell’anno precedente). Nel 2024, Apple potrebbe porre fine a questo compromesso e lanciare due chip contemporaneamente.

Secondo le indiscrezioni, ci sarà un chip A18 (iPhone 16 e 16 Plus) e un chip A18 Pro (iPhone 16 Pro e 16 Pro Max). L’attenzione dovrebbe essere rivolta alle funzionalità AI, per dare filo da torcere alle capacità di iOS 18. Questi due chip dovrebbero essere incisi a 3 nanometri e, si spera, accompagnati da un aumento della RAM (12 o 16 GB di RAM per i modelli Pro sembrano inevitabili nell’era dell’AI). Il cambiamento di architettura potrebbe anche rendere l’iPhone 16 compatibile con l’USB 3.2 Gen 2, anche se Apple potrebbe decidere di non farlo per frammentare la sua gamma.

Si dice inoltre che Apple abbia riprogettato il sistema di raffreddamento dei suoi iPhone per limitare il rischio di surriscaldamento, con le batterie alloggiate in custodie di metallo. Le batterie di alcuni modelli (15, 15 Pro e 15 Pro Max) sarebbero inoltre più capienti.

Apple Intelligence: funzioni esclusive per l’iPhone 16?

Con iOS 18.1, Apple lancerà Apple Intelligence, la sua suite di funzioni AI generative. Il marchio si distingue dalla concorrenza per un approccio locale che richiede molta potenza di calcolo per ogni richiesta. L’iPhone crea un “indice semantico” locale che gli consente di raccogliere i dati giusti al momento giusto. Nulla viene memorizzato sui server. Apple Intelligence può generare testo o immagini, rispondere automaticamente, semplificare le notifiche o creare emoji, il tutto con un nuovo Siri.

Solo l’iPhone 15 Pro è attualmente compatibile con questa tecnologia. Secondo la logica, tutti gli iPhone 16 dovrebbero ereditarla, grazie ai loro chip A18. In Europa, l’Apple Intelligence dovrebbe essere bloccata al momento del lancio, prima di essere introdotta successivamente alla fine dell’anno o nel 2025.

Chiaramente, Apple farà molto uso dell’intelligenza artificiale con il suo iPhone 16s. È probabile che a settembre vengano svelate alcune funzioni esclusive, in particolare nel settore della fotografia. Gran parte della campagna di marketing di Apple dovrebbe riguardare le capacità esclusive dei suoi nuovi telefoni.

Wi-Fi 7, almeno sull’iPhone 16 Pro?

Gli attuali iPhone 15 sono limitati al Wi-Fi 6, mentre l’iPhone 15 Pro offre il Wi-Fi 6E. Cosa succederà con l’iPhone 16? Si dice che tutti i modelli avranno il Wi-Fi 7, ma non è detto che lo supporteranno tutti allo stesso modo. Apple potrebbe riservare la banda da 6 GHz ai modelli Pro, limitando così gli iPhone 16 al Wi-Fi 7 da 2,4 GHz e 5 GHz. Non è ancora chiaro, anche se è del tutto possibile che il modem fornito da Qualcomm supporterà il Wi-Fi 7 su tutti e quattro gli iPhone (o che gli iPhone 16 non Pro si accontentino del Wi-Fi 6E, una generazione a parte).

Rumors sulla fotocamera dell’iPhone 16

Zoom 5x per l’iPhone 16 Pro

L’iPhone 15 Pro Max è il primo smartphone Apple con uno zoom periscopico equivalente a 120 mm (l’iPhone 15 Pro si accontenta di uno zoom x3 equivalente a 77 mm).

Con l’iPhone 16s, Apple dovrebbe estendere lo zoom x5 all’intera gamma Pro. L’anno scorso i suoi fornitori non erano pronti a tenere il passo.

Ultra-grandangolare da 48 Mpix sull’iPhone 16 Pro

Un’altra novità probabilmente riservata all’iPhone 16 Pro: la comparsa di un sensore da 48 Mpix collegato al modulo ultragrandangolare, per allinearne le capacità a quelle del modulo principale (oggi c’è una bella differenza).

Questa novità potrebbe anche migliorare la qualità dei video spaziali, permettendo ai due “occhi” della fotocamera di riprendere immagini di qualità simile. L’iPhone 16 Pro avrebbe due sensori da 48 Mpix (grandangolo e ultragrandangolo), oltre a uno zoom x5 collegato a un sensore da 12 Mpix.

Un nuovo design per l’iPhone 16 (con video spaziale?)

Anche se non ci sono novità importanti per quanto riguarda le foto, l’iPhone 16 e 16 Plus potrebbero comunque avere un nuovo design. Il blocco quadrato è sparito, sostituito da una barra verticale. Ma perché? Presumibilmente per poter filmare in 3D, utilizzando le due fotocamere come “occhi”. L’obiettivo di Apple è quello di vedere un giorno questi contenuti sul visore Apple Vision.

Quando verrà annunciato l’iPhone 16s?

È ufficiale: l’iPhone 16s sarà annunciato il 9 settembre a Cupertino, in California. Apple ha invitato la stampa a un evento a fine agosto. Lo slogan del keynote ufficiale è “It’s Glowtime“, con i nuovi colori di Siri sotto i riflettori.

Quando uscirà l’iPhone 16s?

Secondo il consueto calendario di Apple, la conferenza di lunedì 9 settembre dovrebbe essere seguita dall’apertura dei preordini venerdì 13 settembre e dalla vendita venerdì 20 settembre.

Prezzi dei prossimi iPhone 16 e iPhone 16 Pro

Un consiglio spassionato: non credete a chi pubblica “fughe di notizie” sui prezzi dei futuri iPhone. Storicamente, nessuno ha mai azzeccato i prezzi in anticipo. Apple tiene tutto segreto, compresi i suoi partner, il che rende impossibile la speculazione. Gli unici indicatori validi sono i prezzi di lancio dell’iPhone 15, poiché Apple cambia raramente.