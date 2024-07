Apple Intelligence, soltanto questi dispositivi lo supporteranno

Apple Intelligence è una tra le tecnologie più interessanti che Apple lancerà entro la fine dell’anno. La fase di beta testing inizierà durante i mesi estivi, prima del rilascio ufficiale che dovrebbe avvenire in autunno come parte di iOS 18, macOS Sequoia e iPadOS 18. Non tutti i dispositivi, tuttavia, saranno compatibili con la nuova funzionalità.

Quali dispositivi Apple supporteranno Apple Intelligence?

Il portale 9to5mac ha pubblicato un elenco esaustivo di dispositivi che supporteranno Apple Intelligence al momento del lancio.

iPhone:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Mac:

M3 MacBook Air

M2 MacBook Air

M1 MacBook Air

M3 MacBook Pro

M2 MacBook Pro

M1 MacBook Pro

M3 iMac

M1 iMac

M2 Mac mini

M1 Mac mini

M2 Mac Studio

M1 Mac Studio

M2 Mac Pro

iPad:

M4 iPad Pro

M2 iPad Pro

M1 iPad Pro

M2 iPad Air

M1 iPad Air

Se possiedi uno di questi dispositivi, potrai accedere alle nuove funzionalità di Apple Intelligence: dalle Genmoji al fotoritocco avanzato, passando per Siri potenziata grazie all’integrazione con ChatGPT e molto altro. Al momento del lancio, oltre ai dispositivi Apple già citati, nessun altro dispositivo supporterà la nuova tecnologia, ma non è escluso che le sue funzionalità possano espandersi ad altri device in futuro.