iPhone 16 cala di prezzo: in offerta a 873€ è il best buy di oggi

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone, in questo momento, c’è un nuovo best buy: si tratta di iPhone 16, ora disponibile al prezzo scontato di 873 euro, grazie alla nuova offerta in corso su eBay e al codice sconto TECHWEEK24, da aggiungere prima di completare il pagamento. La promozione è valida per diverse colorazioni (Blu, Nero, Teal e Bianco; vi basta premere sulla colorazione desiderata per accedere alla pagina della promo) e consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oltre che 24 mesi di garanzia.

iPhone 16: è il best buy di oggi

Con iPhone 16 è possibile mettere le mani su di un ottimo smartphone che, in questo momento, è probabilmente il miglior iPhone per rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island a cui si affianca il SoC Apple A18 realizzato con processo produttivo a 3 nm. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone ha il sistema operativo iOS 18 e potrà sfruttare Apple Intelligence.

Grazie all’offerta in corso su eBay e al codice sconto TECHWEEK24, ora è possibile acquistare iPhone 16 al prezzo scontato di 873 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il codice al momento del pagamento. La garanzia è di 24 mesi. Si tratta di una promozione a tempo limitato che consente di acquistare lo smartphone di Apple con una spesa decisamente inferiore rispetto a quanto richiesto in caso di acquisto all’Apple Store.