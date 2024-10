iPhone 16 a 899€: la promo BOMBA spiazza tutti, ma dura poco

Ce ne sono ancora pochissimi a disposizione ed è giusto che sia così: a questo prezzo, iPhone 16 è super conveniente. Venduta da venditore professionale con oltre 33000 feedback, l’edizione da 128GB la porti a casa a 899,99€ appena da eBay. Completa adesso l’ordine per approfittarne, se ce ne sono ancora a disposizione. Le spedizioni, dalla Germania, sono assolutamente gratuite e veloci. Promo a tempo.

Un melafonino che è pronto a sorprendere, grazie innanzitutto alla potente chip A18, che ti permetterà di avere fra le mani uno smartphone potente sotto ogni punto di vista. Il device perfetto da aggiungere al tuo ecosistema di prodotti Apple, utilizzando al massimo le funzionalità di iOS 18.

Un dispositivo che sorprendere sotto il punto di vista fotografico, ma non solo: il display da 6,1″ offre una qualità d’immagine eccelsa sotto ogni punto di vista. Progettato per resistere sotto tutti i punti vista. Infatti, innanzitutto è robusto ed è in grado di gestire meglio urti e cadute accidentali. Oltre a questo, è perfettamente in grado di resistere anche sotto il punto di vista energetico: l’ottima autonomia sopporta benissimo anche gli utilizzi più intensi.

Insomma, un concentrato di tecnologia di dimensioni compatte, che adesso porti a casa a prezzo incredibilmente concorrenziale da eBay, grazie a una promo a tempo limitatissimo. Completa ora l’ordine per accaparrarti l’edizione da 128GB di iPhone 16 a 899,99€, godi di spedizioni assolutamente rapide e senza costi aggiuntivi, in una manciata di giorni. Goditi il tuo melafonino di ultima generazione, risparmiando al massimo.