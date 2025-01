iPhone 16 (256 GB) in offerta su Amazon con un ottimo prezzo (anche in 12 rate)

iPhone 16 è protagonista di una nuova offerta Amazon con la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 1.001 euro. Per chi vuole spendere meno, invece, c’è la versione da 128 GB che viene ora proposta al prezzo scontato di 849 euro. Per gli utenti Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali, inoltre, c’è la possibilità di optare per il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza finanziamento. Le promozioni in corso valgono per diverse colorazioni dello smartphone di Apple. Per accedere allo sconto basta premere sul banner della versione desiderata, qui di sotto.

iPhone 16: un affare a questo prezzo

Con iPhone 16 è possibile acquistare un ottimo smartphone che rappresenta l’alternativa ideale ai più costosi modelli Pro. Il dispositivo è dotato del SoC Apple A18 a 3 nm e può sfruttare un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island. Ci sono anche 8 GB di RAM (2 GB in più rispetto a iPhone 15) oltre a 128/256 GB. Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale di 48 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 al prezzo scontato di:

849 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 1.001 euro per la versione da 256 GB

In sconto ci sono diverse colorazioni. Lo smartphone è, inoltre, acquistabile in 12 rate mensili, per tutti gli utenti abilitati ai pagamenti rateali.