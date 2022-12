iPhone 15 Ultra: sarà un MOSTRO di potenza (RUMOR)

Sappiamo tutti che il futuro iPhone 15 Ultra, il melafonino di punta del 2023, potrebbe essere rivoluzionario. Abbiamo appreso moltissime indiscrezioni in questi mesi che ci fanno ben sperare. Ora cercheremo di fare il punto su quanto conosciamo del gadget in questione, ma andiamo con ordine.

Fa sicuramente strano parlare di iPhone 15 Ultra in un momento storico in cui iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sono da poco in commercio ma sono introvabili da settimane (e lo saranno ancora a lungo); si può dire che sia quasi un paradosso.

iPhone 15 Ultra: facciamo il punto della situazione

Come ribadito in più occasioni, avremo quattro modelli in commercio: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Ultra (che andrà a sostituire il Pro Max). A riportare la notizia di questo innovativo moniker ci hanno pensato analisti affidabili come Ming-Chi Kuo ma anche Mark Gurman di Bloomberg. Ovviamente ci aspettiamo che questo fantomatico “Ultra” sia ancora più costoso degli altri modelli.

Il tipster LeaksApplePro ha appena comunicato che il device dovrebbe essere in grado di girare video in 8K, anche se non sappiamo se tale feature sia disponibile anche sul modello Pro. Ad oggi i melafonini possono girare clip solo in 4K o FullHD. Rispetto alla concorrenza infatti, la mela rimane un passo indietro. Pensate che i Galaxy S possono girare con l’altissima risoluzione 8K da diversi anni.

In più si dice che lo smartphone avrà una fotocamera periscopica rivoluzionaria, avrà un’autonomia superiore a quella degli altri modelli (ma anche dei precedenti Pro Max). LeaksApplePro suggerisce un upgrade di 3 o 4 ore sulla durata media attuale. Lo schermo rimarrà da 6,7 pollici, proprio come le versioni giganti che vi sono oggi in commercio. Non sappiamo quale sarà il suo prezzo di partenza ma ci aspettiamo che da noi superi i 1500€ con facilità, purtroppo.

