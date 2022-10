iPhone 15 Ultra avrà la scocca in titanio (RUMOR)

Stando a quanto si apprende da recenti indiscrezioni emerse in rete, scopriamo che iPhone 15 Ultra, il flagship che prenderà il posto del modello Pro Max nel 2023, disporrà di una scocca realizzata in titanio.

Facciamo un passo indietro: nel mese di settembre la compagnia di Cupertino ha svelato i nuovi top di gamma facenti parte della serie iPhone 14. Abbiamo conosciuto il modello base, il Plus, il Pro e il Pro Max. Dopo il lancio però, molti rapporti sulla gamma del 2023 hanno iniziato a fare il giro online, suggerendo che ci saranno importanti modifiche. Una fra tutte, l’assenza del modello Pro Max e al suo posto, una versione speciale chiamata Ultra.

iPhone 15 Ultra: facciamo il punto

Scopriamo che l’OEM di Cupertino potrebbe star lavorando duramente al modello iPhone 15 Ultra. Il device dovrebbe sostituire il precedente Pro max e ora apprendiamo quali saranno gli sviluppi sul prossimo top di gamma in questione.

Secondo i rumors condivisi da LeaksApplePro, leggiamo che iPhone 15 Ultra potrebbe presentare un frame in titanio, ancora più esclusivo quindi del modello Pro che sarà realizzato in acciaio. In precedenza abbiamo letto diversi rumors su questo materiale, ma non si è mai concretizzato in nulla di fatto.

Per chi non lo sapesse, il titanio è un materiale super, ancora più resistente dell’acciaio. È iconico, leggero, lussuoso e robusto. È anche molto costoso, ecco perché il dispositivo in questione potrebbe divenire semplicemente il più caro di sempre.

Avrà anche un processore a 3 nanometri oppure, un Apple Silicon M sotto la scocca. Presenterà la porta USB C con velocità di trasferimento derivate da quelle di iPad Pro. Non di meno, ci sarà una selfiecam incredibile, una batteria dall’autonomia fuori dal comune e non solo.

