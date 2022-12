iPhone 15 Ultra: preparatevi, costerà tantissimo (RUMOR)

Brutte notizie per i fan della mela; iPhone 15 Ultra potrebbe avere un prezzo (in America) di 1299 dollari al debutto, il che si traduce da noi, in un costo di circa 1550/1600€, tasse comprese. Giusto per fare un paragone, iPhone 14 Pro Max è arrivato sul mercato statunitense a 1099 dollari (da noi ad oltre 1400€); l’aumento del suo valore dovrebbe essere legato all’aumento dei costi di produzione, alla carenza di semiconduttori che ha reso il mercato della telefonia una giungla e all’adozione di materiali di qualità eccelsa (titanio per la scocca, a quanto pare).

iPhone 15 Ultra: il suo prezzo sarà shockante

Oramai i leaks e i rumors sul prossimo iPhone 15 Ultra hanno già iniziato a circolare in rete da diverso tempo; ora scopriamo, grazie alle informazioni ottenute da LeaksApplePro che lo smartphone costerà 1299 dollari in terra natale. L’aumento, rispetto all’attuale flagship iPhone 14 Pro Max, dovrebbe essere molto corposo. Non dei è mai visto un salto generazionale come quello a cui stiamo per assistere e questo comporterà un nuovo standard per le ammiraglie nel panorama degli smartphone di punta.

Come ribadito, sono tanti i motivi che potrebbero portare Apple ad aumentare i prezzi dei suoi gadget a dismisura. Secondo l’insider infatti, l’aumento dei costi produttivi, l’inflazione globale, la necessità delle aziende di mantenere un certo margine di profitto sono i motivi principali di questo fenomeno.

iPhone 15 Ultra poi sarà dotato di funzionalità pazzesche, di nuovi materiali più costosi e premium, fotocamere più performanti e tecnologie inedite.

I report attuali prevedono che l’iPhone 15 Ultra partirà da 256 GB di memoria interna (un’aggiunta gradita agli utenti), di una doppia selfiecam frontale, della porta USB Type-C sotto la scocca con tecnologia Thunderbolt4. Ci aspettiamo di vedere una scocca interamente costruita in titanio, elemento 3-4 volte più resistente dell’acciaio, ma anche più costoso.

