iPhone 15: su Amazon è già Black Friday, a questo prezzo è da prendere subito

iPhone 15 cala di prezzo su Amazon. Lo smartphone di Apple è ora protagonista di una nuova promo ed è acquistabile al prezzo scontato di 701 euro. L’offerta in questione vale solo per alcune colorazioni mentre altre sono proposte al prezzo scontato di 731 euro. In entrambi i casi, è possibile completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate, per tutt gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 15: ora il prezzo è giusto

Con iPhone 15 è possibile mettere le mani su uno dei migliori smartphone sul mercato oltre che sul modello di riferimento, per rapporto qualità/prezzo, della gamma Apple. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con l’immancabile Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, una vera e propria garanzia per prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone ha anche tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel, oltre a 128 GB di storage e al sistema operativo iOS 18, con aggiornamenti periodici da parte di Apple. C’è il Face ID ed è possibile accedere a tutti i servizi della casa di Cupertino.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 701 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare subito la promo, valida solo per alcune colorazioni (ma altre sono disponibili a 731 euro risultando ugualmente molto convenienti), basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto potrebbe terminare a breve.