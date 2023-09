iPhone 15: quale modello preordinare oggi?

Ci siamo: oggi è finalmente il famigerato “iPhone-Day“, ovvero il giorno di lancio dei nuovi melafonini di casa Apple. Dopo mesi di rumors e attese, il 12 settembre l’OEM di Cupertino ha calato il sipario sui modelli next-gen. I preordini sono appena partiti ma in molti si stanno domandando: “quale sarà il dispositivo da acquistare?”

iPhone 15: quello da comprare

Andiamo con ordine: si può scegliere iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Noi li abbiamo analizzati bene in questi giorni e ci siamo fatti un’opinione a riguardo. A nostro avviso, ogni modello ha senso, se contestualizzato e indirizzato verso una particolare esigenza. Ci spieghiamo meglio: se cercate un batteryphone, andate su iPhone 15 Plus. Volete il top del top con fotocamere senza rivali? In questo caso dovreste optare per iPhone 15 Pro Max.

Il più equilibrato, tuttavia, rimane iPhone 15. Questo gadget è il miglior compromesso ed è il più interessante, con un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. A noi è piaciuto moltissimo per una serie di motivi, ma preferiamo andare “per esclusione”. Ci arriviamo.

Una veloce comparativa

iPhone 15 Pro Max è il top del top, con processore A17 Pro, scocca in titanio, lenti di punta con un obiettivo tele capace di ottenere uno zoom 5X, ha la possibilità di girare video in ProRES e scattare foto in ProRAW, ha lo schermo da 6,7″ ProMotion Super Retina OLED, USB Type-C con velocità Gigabit. I prezzi sono altissimi e si parte da 1289,00€; qui il modello “base” da 256 GB che, però, è già andato “sold-out”. Ha una batteria generosissima, così come tutto il resto, d’altronde… “è il miglior iPhone di sempre”.

Il modello da 6,1″ però, ha una batteria più contenuta, uno schermo più piccolo, non presenta la super tele 5X e costa 1369,00€ nella versione da 256 GB. Quella da 128 GB è già esaurita; secondo noi, è sì interessante ma non come il Pro Max.

Allo stesso modo, iPhone 15 Plus è da comprare solo se si cerca un terminale dall’autonomia esagerata. È praticamente identico, sotto quasi tutti i punti di vista, ad un iPhone 14 Pro Max ma non ha lo schermo ProMotion e la terza lente tele. Costa 1259,00€ ed è ancora disponibile, ma non sappiamo per quanto. Ci sono cinque colorazioni tra cui scegliere: quella che vi abbiamo linkato è quella gialla.

Arriviamo ora al nostro best buy: iPhone 15. Questo melafonino è il più equilibrato: è quasi identico al vecchio iPhone 14 Pro ma non presenta il ProMotion e la terza lente, come il Plus, è vero, ma ha un prezzo concorrenziale. Solo 979,00€ e ha una back cover interamente realizzata in alluminio satinato. Prevediamo che sarà il più venduto della line-up nelle settimane a venire. Se avete intenzione di comprarne uno, dovete essere veramente veloci perché stanno andando a ruba.

Quale sarà la vostra scelta? Fatecelo sapere. Prima di chiudere l’articolo, vorremmo darvi un piccolo consiglio aggiuntivo. Chi dovrebbe fare l’upgrade? Premettendo che ognuno fa le scelte in base al proprio portafogli, alle proprie esigenze e gusti personali, vi ricordiamo che il salto generazionale questa volta, c’è anche con i modelli base.

Se avete un iPhone 13 o 14, cambiatelo solo se siete attratti da tutte le novità sopra citate; sono comunque dispositivi eccellenti che vanno benissimo e che, ancora oggi, ci sentiamo di consigliare. Se invece possedete un vecchio iPhone 12, un iPhone 11, un XS, XR, XS Max, o X (o modelli precedenti), fate assolutamente il cambio.

