iPhone 15 Pro, offerta clamorosa: su eBay lo paghi solo 904,90€

L’iPhone 15 Pro è finalmente in offerta ad un prezzo super competitivo. Usando il codice sconto “PSPRGIU24”, su eBay lo paghi solamente 904,90€! Hai pochissimo tempo: ti consigliamo di fare davvero in fretta.

Il display del iPhone 15 Pro è un Super Retina XDR da 6.1 pollici con risoluzione di 2556 x 1179 pixel e una luminosità massima di 2000 nits. Questo schermo offre colori vivaci, neri profondi e una grande luminosità, rendendolo ideale per l’uso all’aperto e per la visione di contenuti HDR. Vale la pena di sottolineare che i bordi sono stati ulteriormente ridotti rispetto alle generazioni precedenti.

Il chipset è completamente nuovo: sotto la scocca troviamo l’A17 Pro di Apple, per prestazioni eccezionali sia per le attività quotidiane che per i giochi più intensivi – tra cui diversi giochi AAA in precedenza usciti su console. Insomma, è davvero un mostro di potenza.

Il sistema di fotocamere del iPhone 15 Pro è impressionante: fotocamera principale da 48MP, ultra grandangolare da 12MP e una teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x. La qualità delle foto è eccellente in condizioni di buona illuminazione, con dettagli nitidi e colori accurati. La modalità notturna e le capacità di registrazione video 4K garantiscono scatti e video da paura in qualsiasi condizione.

Il iPhone 15 Pro è dotato di una batteria che offre un’autonomia migliorata rispetto al modello precedente, garantendo una giornata intera di utilizzo con una singola carica. Supporta la ricarica rapida fino a 20W e la ricarica wireless MagSafe. Ciao ciao Lightning: per la prima volta troviamo un moderno connettore USB-C. Non c’è davvero altro da aggiungere: a soli 904,90€ è da acquistare assolutamente. Ti ricordiamo che con PayPal puoi anche scegliere di spezzare l’importo in tre pagamenti mensili.