iPhone 15 Pro: nuovo MINIMO STORICO, ora è da prendere subito

È il momento di prendere iPhone 15 Pro. Il top di gamma compatto di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 892 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico grazie all’offerta eBay e al codice sconto SMARTPHONE24, da aggiungere nella pagina di checkout prima di completare il pagamento. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone pagando in 3 rate, grazie a PayPal. L’offerta in questione è valida fino alla fine del mese di giugno ma le poche unità disponibili potrebbero terminare prima. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: un top di gamma a un super prezzo

Con iPhone 15 Pro è possibile mettere le mani sul miglior top di gamma compatto sul mercato. Le specifiche sono ottime: lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con l’immancabile Dynamic Island, e include il SoC Apple A17 Pro, garanzia di prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTPHONE24, è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro al prezzo scontato di 892 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Grazie allo sconto disponibile in questo momento, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al nuovo minimo storico. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.