iPhone 15 Pro Max in offerta: è sempre più un BEST BUY

iPhone 15 Pro Max è protagonista di una nuova offerta eBay ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.139 euro, con 350 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15 Pro Max: il top di gamma è in sconto

Il top di gamma di Apple è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island oltre che del potente SoC Apple A17 Pro. Tra le specifiche, inoltre, troviamo una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel.

La scheda tecnica è completa e rende iPhone 15 Pro Max un modello di riferimento assoluto sul mercato. La versione in offerta, inoltre, è dotata di 256 GB e, quindi, garantisce anche tutto lo storage necessario per salvare foto e video oltre che per installare app e giochi di vario tipo. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max da 256 GB al prezzo scontato di 1.139 euro invece di 1.489 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Lo sconto è di 350 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto in corso è valido solo per un breve periodo di tempo.