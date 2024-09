iPhone 15 Pro Max guadagna un'ora di autonomia in più grazie a iOS 18

In occasione della sua recensione di iPhone 16, il noto blogger cinese Geekerwan ha condotto un test della batteria dei nuovi iPhone, confrontandoli tra gli altri con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Come da previsione, la durata della batteria di iPhone 16 Pro Max ha raggiunto un nuovo record, superando le 10 ore. Ma la parte più interessante del test è forse un’altra: grazie all’aggiornamento a iOS 18, iPhone 15 Pro Max ha guadagnato oltre un’ora in più di autonomia rispetto al test condotto in precedenza quando a bordo c’era iOS 17.

La batteria di iPhone 15 Pro Max trae beneficio dal nuovo iOS 18

Il test della batteria di Geekerwan prevede l’impiego dell’app WeChat per l’invio dei messaggi, videochiamate, chiamate vocali, la navigazione in Internet, più l’utilizzo di TikTok e del gioco Genshin Impact. Il blogger cinese ripete tutte queste attività in sequenza, fino a quando la batteria non si scarica.

Alla luce di ciò, iOS 18 ha migliorato in maniera sostanziale l’autonomia sia di iPhone 15 Pro Max che iPhone 15 Pro: l’autonomia del primo è passata da 7 ore e 56 minuti a 9 ore e 2 minuti, mentre il modello Pro più piccolo ha raggiunto 6 ore e 55 minuti rispetto alle 6 ore e 22 minuti precedenti. Di fatto, per il modello 15 Pro Max si tratta di un aumento superiore a un’ora, mentre il 15 Pro benefia di 30 minuti in più.

Per capire meglio la natura del test, qui sotto potete vedere il video della recensione di iPhone 16 pubblicato da Geekerwan, nel corso del quale trova spazio anche il test sulla batteria condotto sia sui nuovi iPhone che su quelli dello scorso anno.