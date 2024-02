iPhone 15 Pro Max è in offerta flash e raggiunge il nuovo MINIMO STORICO (anche a rate)

iPhone 15 Pro Max è sempre il punto di riferimento del mercato smartphone e diventa oggi più conveniente grazie alla nuova offerta eBay che include uno sconto extra garantito dal codice promozionale PSPRFEB24, da aggiungere nel campo dedicato ai codici sconto prima di completare l’ordine. Con la promozione in corso, iPhone 15 Pro Max è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.159 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico per la versione da 256 GB. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max: a questo prezzo è imperdibile

Con iPhone 15 Pro Max è possibile portarsi a casa il top di gamma più desiderato del momento, con un comparto tecnico al top del mercato. Tra le specifiche troviamo il display OLED da 6,7 pollici, con Dynamic Island, oltre al SoC Apple A17 Pro, realizzato a 3 nm e in grado di offrire prestazioni al top.

C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore p’principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS ed è possibile accedere con lo smartphone a tutti i servizi Apple. C’è anche il Face ID per l’autenticazione e lo sblocco sicuro.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 Pro Max da 256 GB al prezzo scontato di 1.159 euro, grazie allo sconto extra di 40 euro garantito dall’aggiunta del codice PSPRFEB24 nell’apposito campo prima di completare il pagamento. L’acquisto può essere effettuato anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione in corso basta premere sul box qui di sotto.