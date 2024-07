iPhone 15 Pro in offerta al miglior prezzo del web: è il BEST BUY di oggi

iPhone 15 Pro diventa sempre più interessante ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 909 euro, grazie a questa nuova offerta eBay che consente anche l’acquisto in 3 rate tramite PayPal. Per sfruttare la promozione in corso basta premere sul box qui di sotto. La consegna è gratuita e l’offerta resterà attiva solo per un breve periodo. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 15 Pro: a questo prezzo è un best buy

Con iPhone 15 Pro è possibile acquistare un ottimo smartphone, compatto e potente, che può rappresentare la scelta giusta per la maggior parte degli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. L’offerta in corso rende lo smartphone di Apple ancora più conveniente, migliorandone ulteriormente il rapporto qualità/prezzo.

Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che il SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm. Lo smartphone è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con tutti gli aggiornamenti costanti da parte di Apple, e ci sono 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay di oggi è possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 909 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani sul top di gamma compatto di Apple. Da notare anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La consegna è gratuita e lo sconto resterà attivo solo fino al prossimo 21 di luglio, salvo proroghe.