iPhone 15 Pro in offerta a 904€: è il BEST BUY di oggi

iPhone 15 Pro è protagonista di una nuova offerta eBay che, grazie anche allo sconto aggiuntivo garantito dal codice PSPRLUG24, è ora disponibile al prezzo scontato 904 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta di una promo davvero ottima: in questo momento, infatti, questo è il prezzo più basso del web. Per sfruttare la promo in corso è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 Pro è da prendere subito a questo prezzo

Con iPhone 15 Pro è possibile mettere le mani su di un ottimo smartphone, ricco di funzionalità e in grado di offrire prestazioni ottimali anche in dimensioni compatte. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre che il SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel oltre che un sensore teleobiettivo e un sensore ultra-grandangolare. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. C’è il Face ID ed è possibile accedere a tutti i servizi messi a disposizione da Apple. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage.

Con l’offerta eBay in corso e il codice sconto PSPRLUG24, in questo momento, iPhone 15 Pro è ora disponibile al prezzo scontato di 904 euro, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo. La consegna è sempre gratuita.