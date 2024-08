iPhone 15 Pro: e se ti dicessimo che oggi RISPARMI ben 290€?

Il prestigioso iPhone 15 Pro rappresenta l’ultima frontiera tecnologica in casa Apple, combinando prestazioni di alto livello con una struttura solida e resistente. Costruito con titanio aerospaziale e vetro posteriore opaco, vantando inoltre una zona anteriore in Ceramic Shield per una protezione avanzata contro cadute e graffi, lo smartphone è progettato per essere sia elegante che duraturo nel tempo.

La buona, anzi l’ottima, notizia è che oggi puoi acquistare su Amazon iPhone 15 Pro da 256GB al prezzo scontato di soli 1079 euro, rispetto al normale costo di 1369 euro: il tutto grazie ad un irripetibile sconto del 21% valido solo per un periodo limitato.

Maxi offerta per Apple iPhone 15 Pro

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion dell’iPhone 15 Pro offre un’esperienza visiva straordinaria. La frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce una fluidità impeccabile delle immagini. Il chip A17 Pro, potente ed efficiente dal punto di vista energetico, è progettato per massimizzare le prestazioni senza compromettere la durata della batteria.

Il sistema fotografico permette di catturare immagini eccezionali con un sensore principale da 48MP e non manca il teleobiettivo 3x. Tra le caratteristiche avanzate troviamo il tasto Azione personalizzabile ed il connettore USB C, che offrono grande versatilità e velocità. L’iPhone 15 Pro include anche nuove soluzioni di sicurezza come l’SOS emergenze via satellite ed il Rilevamento incidenti.

Approfitta di un risparmio pari a ben 290 euro e metti subito nel carrello il tuo Apple iPhone 15 Pro, prima che i modelli disponibili si esauriscano: riceverai lo smartphone a casa prestissimo e senza costi aggiuntivi per la spedizione.