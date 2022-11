iPhone 15 Pro e 15 Ultra non avranno i classici pulsanti fisici

Il nuovo iPhone 15 Pro potrebbe disporre di pulsanti con volume a stato solido al posto di quelli fisici; a dirlo è un noto fornitore dell’azienda di Cupertino.

Come detto, a riportare l’indiscrezione ci ha pensato la compagnia Cirrus Logic che ha affermato che i nuovi melafonini top dell’OEM di Tim Cook disporranno di pulsanti tattili. A confermare il tutto ci ha pensato la società di ricerca Barclays.

La compagnia di semiconduttori del Texas ha appena confermato che l’azienda si sta impegnando con un cliente “strategico” al fine di “portare sul mercato un nuovo componente HPMS negli smartphone il prossimo anno“. Ovviamente ci si riferisce al SoC a segnale misto ad alte prestazioni del brand Cirrus Logic, lo stesso che realizza i driver tattili per il Taptic Engine che abbiamo nei device della compagnia.

Il CEO di Cirrus Logic ha poi dichiarato, nel corso di una chiamata con gli analisti, che la produzione di questo nuovo componente è stata accelerata ultimamente. Dovrebbe giungere infatti “nella seconda metà dell’anno”, in concomitanza con il lancio di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.

Gli analisti di Barclays, Blayne Curtis e Tom O’Malley invece, hanno riferito che il nuovo componente in sviluppo servirà per i pulsanti tattili del Taptic Engine di iPhone 15 Pro:

Il più grande cambiamento nel nostro modo di pensare qui è modellare $ 1 di nuovi contenuti nei modelli IP15 Pro. Per essere chiari, la società non ha detto molto qui se non che il chip è un segnale misto e non nel dominio della potenza. Quando si esaminano potenziali casi d’uso, il più grande cambiamento nei nuovi modelli di iPhone del prossimo anno è la rimozione dei pulsanti, che richiederebbe driver aggiuntivi per il motore aptico, rendendolo il caso d’uso più probabile per i nuovi contenuti.