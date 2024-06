iPhone 15 Pro da 256 GB al prezzo più basso del web con QUEST'OFFERTA

iPhone 15 Pro da 256 GB è in offerta. Grazie alla nuova promo in corso su eBay, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 999 euro, sfruttando il codice sconto SMARTPHONE24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’ordine. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile scegliere di acquistare il dispositivo anche in 3 rate senza interessi. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 Pro: un best buy con l’offerta di oggi

Con iPhone 15 Pro è possibile mettere le mani sul top di gamma compatto per eccellenza, con un rapporto qualità/prezzo sempre più vantaggioso. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che del potente SoC Apple A17 Pro. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel.

Il sistema operativo è iOS, con possibilità, in futuro, di sfruttare le funzionalità Apple Intelligence. Lo smartphone di Apple ha tutto quello che serve per offrire prestazioni ottime e la versione da 256 GB rappresenta oggi la scelta giusta per chi intende acquistare questo modello, grazie anche al calo di prezzo.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTPHONE24 è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro 256 GB al prezzo più basso del web. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 999 euro. C’è anche l’opzione di pagamento con PayPal che consente di pagare in 3 rate senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di seguito.