iPhone 15 Pro: ci sarà uno schermo rivoluzionario senza notch

Stando a quanto emerge in rete, sembra che l'iPhone 15 Pro di Apple avrà un rivoluzionario pannello privo elementi disturbanti come il notch. Al suo interno infatti, saranno allocati sensori per il Face ID e non solo.

Secondo quanto leggiamo sul web, Apple si sta preparando a presentare i prossimi iPhone 14 di prossima generazione; mancano alcuni mesi, ma i rumor su questi prodotti si susseguono uno dopo l'altro. Proprio pochi giorni fa infatti, sono trapelati online i render CAD.

iPhone 15 Pro: un pannello “pulito”

Ora, un nuovo report proveniente dal giornale The Elec, ha rivelato alcuni interessanti dettagli sul design del melafonino di punta del prossimo anno.

Ci sarà uno schermo OLED e i sensori non saranno visibili perché saranno celati all'interno del pannello. Non ci dovrebbe essere – per la gamma “Pro” dell'azienda – la pillola al seguito.

L'OEM di Cupertino dovrebbe adottare la nuova tecnologia di Samsung che ha fatto la sua comparsa sul Samsung Galaxy Z Fold3. Tuttavia, a tal proposito, si dice che la società sudcoreana stia realizzando una nuova versione di selfiecam UDC in collaborazione con OTI Lumionics.

Anche se i sensori saranno celati, ad essere visibile potrebbe essere solo la selfiecam, incastonata in un foro, proprio come le soluzioni di punta che abbiamo visto per diversi anni nel panorama Android. Attenzione, si ipotizza che questo cambio di rotta possa riguarda solo le iterazioni Pro e non le varianti basiche che, secondo i rumor, dovrebbero presentare il foro e la pillola, gli elementi cardine della line-up Pro del 2022. Insomma, in questo periodo di transizione sembra esserci ancora un po' di confusione.

I nuovi modelli di quest'anno poi, saranno dotati di un rivoluzionario processore Apple Bionic A16, anche se in molti ipotizzano la presenza del SoC Silicon M1, lo stesso chip che abbiamo visto su molti Mac e sugli iPad Air appena annunciati.