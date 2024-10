iPhone 15 Pro cala di prezzo e si conferma un best buy: ora costa 904€

iPhone 15 Pro è protagonista di una nuova offerta su eBay e, grazie al codice sconto PSPROTT24, è ora acquistabile al prezzo scontato di 904 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi. Si tratta dell’occasione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone ma non intende spendere le cifre richieste oggi per un nuovo iPhone 16 Pro. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: è un vero best buy tra gli smartphone Apple

Grazie a una scheda tecnica di alto livello e a un software sempre aggiornato, iPhone 15 Pro è oggi un vero e proprio best buy per la gamma di smartphone Apple. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e refresh rate massimo di 120 Hz.

Sotto la scocca, a gestire il funzionamento dello smartphone, c’è spazio per il SoC Apple A17 Pro, realizzato a 3 nm e in grado di offrire prestazioni davvero elevate, in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con possibilità di sfruttare Apple Intelligence. C’è anche il Face ID per l’accesso sicuro.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24, iPhone 15 Pro è ora disponibile al prezzo scontato di 904 euro, con possibilità di pagare anche in 3 rate senza interessi. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto.