iPhone 15 Pro cala di prezzo: è il BEST BUY di oggi (-300€)

iPhone 15 Pro è protagonista dell’offerta top di oggi: in questo momento, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 939 euro invece di 1.239 euro, con uno sconto di 300 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store per la versione da 128 GB. Lo sconto è garantito da questa nuova offerta eBay con l’aggiunta del codice sconto PSPRAPR24, da utilizzare nell’apposito campo al momento del pagamento. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è valida per le colorazioni Blu Titanio, Nero Titanio e Titanio Naturale (basta premere sul link relativo alla colorazione desiderata per completare l’acquisto).

iPhone 15 Pro 128 GB: l’offerta è imperdibile

Con iPhone 15 Pro è possibile acquistare il top di gamma compatto per eccellenza che può offrire prestazioni elevate per tantissimo tempo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island, oltre al SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. A completare il comparto tecnico c’è spazio per il sistema operativo iOS.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro da 128 GB al prezzo scontato di 939 euro, con 300 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per sfruttare la promozione, legata all’uso del codice sconto PSPRAPR24, basta seguire il link qui di sotto oppure premere su uno dei link di seguito per scegliere la colorazione desiderata: Blu Titanio, Nero Titanio e Titanio Naturale.