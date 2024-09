iPhone 15 Pro cala di prezzo e diventa un best buy: costa 360€ in meno del 16 Pro

iPhone 15 Pro è lo smartphone da prendere oggi per quanto riguarda la gamma Apple. Con la nuova offerta eBay, infatti, la versione da 128 GB dello smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 909 euro, con un risparmio di 330 euro rispetto a iPhone 16 Pro 128 GB.

L’offerta più interessante riguarda la versione da 256 GB che ora viene proposta al prezzo scontato di 1.099 euro, con uno sconto di 360 euro rispetto a iPhone 16 Pro da 256 GB. Entrambe le varianti sono acquistabili anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto.

iPhone 15 Pro: è il momento giusto per comprarlo

La scheda tecnica di iPhone 15 Pro non ha bisogno di presentazioni. Lo smartphone abbina tanta potenza a un formato compatto. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che il SoC Apple A17 Pro, in grado di garantire prestazioni elevate ed efficienza, grazie al processo produttivo a 3 nm. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con continui aggiornamenti da parte di Apple (è in arrivo iOS 18).

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 909 euro mentre la versione da 256 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 1.009 euro. L’acquisto è disponibile anche in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Si tratta di un’offerta valida solo per un breve periodo di tempo.