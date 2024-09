iPhone 15 Pro cala al minimo storico: è lui lo smartphone Apple da scegliere

iPhone 15 Pro si conferma, sempre di più, il best buy della gamma di smartphone Apple. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, infatti, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 894 euro. Il modello è dotato di 128 GB di storage oltre che di 24 mesi di garanzia ed è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. In sconto, sempre con lo stesso codice promo, c’è anche la versione da 256 GB, ora disponibile al prezzo scontato di 1.004 euro. La promo è valida solo per un periodo di tempo limitato.

iPhone 15 Pro: lo smartphone da prendere oggi

Con iPhone 15 Pro è possibile mettere le mani sul migliore smartphone compatto in circolazione, in termini di rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A17 Pro realizzato a 3 nm.

Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e la possibilità, in futuro, di utilizzare Apple Intelligence.

iPhone 15 Pro è disponibile in più tagli di memoria. Attualmente, sono in sconto le versioni da 128 GB e 256 GB.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24 è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro al prezzo scontato di:

Per completare l’acquisto è possibile optare anche per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. La promozione è quella giusta. Lo smartphone di Apple ha tutte le carte in regola per garantire anni e anni di ottime prestazioni, con un supporto software costante e tante funzionalità di sicuro interesse, a partire dalla possibilità di sfruttare appieno l’ecosistema Apple.