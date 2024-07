iPhone 15 Pro: a QUESTO PREZZO su Amazon è da prendere subito (-270€)

È il momento giusto per acquistare iPhone 15 Pro. Il top di gamma compatto di Apple, infatti, torna in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 969 euro, con 270 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con possibilità di completare il pagamento anche in 5 rate mensili, senza interessi e pagamento con carta di debito. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni ed è disponibile tramite il box qui di sotto. La consegna è gratuita e in sconto ci sono solo alcune colorazioni.

iPhone 15 Pro: è il top di gamma da prendere oggi

iPhone 15 Pro è la scelta giusta per chi cerca uno smartphone compatto e veloce, ideale in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island. C’è poi il SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro da 128 GB al prezzo scontato di 969 euro, con ben 270 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità di pagare a rate, scegliendo l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple.