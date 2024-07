iPhone 15 Pro (128 GB): ecco perché comprarlo adesso (solo 969€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Pro. Il modello in questione, nella sua iterazione color “titanio naturale”, con 128 GB di memoria interna, viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 969,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso, anche perché a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali. Ci sono anche altre tinte esclusive che si possono scegliere (bianco, blu, nero) e anche altre configurazioni con tagli di memoria differenti. Fate presto e fate vostro questo gioiello al miglior costo possibile; considerate che con Amazon Prime potrete usufruire di tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone 15 Pro: il best buy del giorno

In prima istanza, con Amazon Prime avrete accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, e potrete beneficiare della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si potrà godere altresì della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 15 Pro viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 969,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo adesso, questo è un flagship senza rivali. Ha uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion e luminosità di picco di 2000 nit, dispone di un processore Apple A17 Pro sotto la scocca, vanta una batteria capiente e generosa che si ricarica in un lampo e ha un comparto fotografico degno di una mirrorless. Fatelo vostro adesso.